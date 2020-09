Francouzská média se postavila za Charlie Hebdo a svobodu slova

"Chceme vyslat silný signál na obranu našeho pojetí svobody slova, ale i svobody všech francouzských občanů," uvedl Laurent Sourisseau, známý jako Riss, karikaturista a ředitel časopisu Charlie Hebdo, který dnes otevřený dopis zveřejnil. Text doprovází obrázek s postavou Marianne, která je symbolem Francie. Žena mluví do tlampače, čímž zahání ozbrojeného teroristu na útěk.

K otevřenému dopisu se připojila přední francouzská média včetně celostátních listů Le Figaro a Le Monde, řady regionálních deníků a stanic BFMTV či Radio France. Také tato média zveřejnila dopis v tištěné či online podobě. "Musíme spojit síly, abychom zahnali strach a aby triumfovala naše nezničitelná láska ke svobodě," stojí v textu.

🔴 «Ensemble défendons la Liberté»: en solidarité avec @Charlie_Hebdo_, l’appel lancé par Le Figaro et plus de cent médias français pour défendre le droit de parler, écrire et dessiner librement https://t.co/CDaEQIqBAt pic.twitter.com/No3VMdrCnt