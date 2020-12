Francouzská policie prochází krizí, Macron po protestech oznámil konzultace

"Naléhavě musíme konat, abychom posílili důvěru mezi Francií a policejními sbory a současně abychom dali policii a četníkům prostředky, které jim umožní plnit závazky a očekávání našich občanů," napsal Macron v dopise policejnímu odborovému svazu SGP.

Konzultace mají za cíl přehodnotit řadu aspektů policejní práce od náborů a výcviku přes používání kamer během zásahů po vztahy s veřejností.

Francii zasáhla vlna pouličních protestů poté, co vláda poslala do parlamentu návrh bezpečnostního zákona, který mimo jiné poskytoval policii účinnější nástroje sledování a zakazoval rovněž zveřejňování snímků a záběrů, na kterých by bylo možné identifikovat příslušníky bezpečnostních sil.

Zákon podle Reuters představoval součást Macronovy snahy postupovat tvrději v oblasti práva a pořádku před volbami v roce 2022. Jeho vláda také argumentovala, že je třeba policisty lépe chránit před nenávistí na internetu.

Po víkendových protestech proti zákonu se vláda zavázala, že nejkontroverznější ustanovení stáhne. Přepíše především článek o zákazu zveřejňování snímků policistů, část demonstrujících nicméně žádala kompletní stažení normy.

V rozhovoru se serverem Brut z minulého týdne Macron uvedl, že příští rok nechá zřídit on-line platformu, kde budou lidé moci hlásit nadbytečné policejní kontroly. Řekl také, že policisté začnou od příštího června ve velkém používat kamery připevněné na uniformě.