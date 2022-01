Francouzská vláda do poloviny ledna přijme zákon o covid pasu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Francouzští vládní představitelé slíbili, že do poloviny ledna přijmou plánovaný zákon o zákazu vstupu neočkovaných osob do pohostinských a dalších zařízení, přestože poslanci v noci na dnešek nečekaně přerušili hlasování o změně covidpasu na očkovací pas. Stanici LCI to řekl francouzský ministr pro evropské záležitosti Clement Beaune. O dalším pokračování debaty a hlasování o normě musí rozhodnout předsedové parlamentních frakcí.