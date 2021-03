Francouzská vláda varuje před nákupem vakcín mimo unijní rámec

Vyjádření reagují na vývoj z posledních dní a přibývající snahy členů EU opatřovat si očkovací látky nad rámec dodávek zajišťovaných Evropskou komisí. Po Maďarsku přijalo ruské vakcíny Sputnik V i Slovensko, český prezident Miloš Zeman zase v této souvislosti adresoval žádost nejdříve Moskvě a pak také Pekingu.

"Nemělo by se jen tak vystupovat z evropského rámce," míní státní tajemník Beaune. Vyjádřil pochopení pro ČR a Slovensko, které jsou ve "velmi složité situaci", správnou cestou je ale podle něj vylepšování unijních mechanismů, nikoli přístup "každý sám za sebe".

"Budou-li usilovat o čínskou nebo ruskou vakcínu, mám za to, že by to bylo vážné. Je to problém pro solidaritu a je to zdravotnický problém," uvedl Beaune. Dodal, že diskuse je zatím v politické rovině a že z jeho strany nejde o žádné vyhrožování sankcemi. "Ale bude-li to pokračovat, nemůžete mít přínos z evropského rámce... a zároveň se pokoušet o národní řešení," řekl.

Jeho slova potvrzují čtvrteční informace webu Politico o nespokojenosti Francie s počínáním východních členů EU, kteří jsou v jejích očích těmi, kdo ze společného obstarávání vakcín těží nejvíce. "Je nepřijatelné, aby ti, kdo z ní profitují nejvíce, plivali evropské solidaritě do tváře," citoval Politico nejmenovaný zdroj ve francouzské diplomacii.

Jak ale nepřímo přiznal i Beaune, Brusel čelí oprávněné kritice kvůli průtahům v distribuci vakcín, která je v EU pomalejší než ve Spojených státech či v Británii. "Šampiony ve vakcinaci jsou na starém kontinentě Británie a Srbsko. Je to náhoda, že nejsou členy Evropské unie? Bohužel o tom musíme pochybovat," uvádí ve čtvrtečním komentáři deník Le Figaro.

Francouzský tajemník Beaune řekl, že EU možná začala do vakcín proti covidu-19 investovat příliš pozdě. Podle něj se ale v dubnu situace kolem dodávek výrazně zlepší.