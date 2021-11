Francouzský zdravotní úřad doporučil třetí dávku vakcíny všem nad 18 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Francouzský zdravotnický úřad HAS dnes doporučil podat třetí posilující dávku vakcíny proti nemoci covid-19 všem osobám nad 18 let. Přeočkování by měly podstoupit pět měsíců od podání druhé dávky, uvedla agentura AFP.