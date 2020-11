Francouzští školáci uctili památku zavražděného učitele Patyho, Macron zveřejnil poselství

Osmnáctiletý Čečenec Abdulak Anzorov zavraždil středoškolského učitele Samuela Patyho 16. října na pařížském předměstí Conflans-Sainte-Honorine. Uřízl mu hlavu. Motivem činu, který je vyšetřován jako teroristický, byla podle policie pomsta za to, že pedagog s žáky hovořil o svobodě slova a ukazoval jim přitom karikatury muslimského proroka Mohameda. Karikatury naposledy na počátku září otiskl satirický časopis Charlie Hebdo. Při útoku na jeho redakci zavraždili teroristé v roce 2015 dvanáct lidí.

Patyho památku dnes uctili minutou ticha školáci po celé Francii. Učitelé jim přečetli také dopis Jeana Jaurèse (1859 až 1914), ve kterém filosof a politik popisuje úlohu učitelů v občanské výchově mladých.

Allons enfants de la Patrie, pic.twitter.com/qQ8U0fA8CK — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 2, 2020

Jednu ze základních škol ve městě Conflans-Sainte-Honorine, kde Čečenec učitele zavraždil, dnes navštívili premiér Jean Castex a ministr školství Jean-Michel Blanquer. S žáky si mimo jiné zazpívali francouzskou hymnu. Castex a Blanquer se už předtím setkali také s učiteli ze školy, v níž Paty pracoval. Žáci se do této školy vrátí až v úterý.

Na mladé lidi se dnes obrátil i prezident Emmanuel Macron. Své poselství zveřejnil na instagramu, facebooku a snapchatu. "Všichni jsme šokovaní tím, co se stalo. Mluvte o tom mezi sebou. Mluvte o tom se svými učiteli," vyzval. To, že je někdo Francouz, nevychází podle Macrona jen ze skutečnosti, že žije ve Francii, ale znamená to také, že vyznává francouzské hodnoty, kterými jsou svoboda, rovnost a bratrství.

Francouzské děti a mladí se do škol dnes vrátili poprvé od Patyho vraždy. V uplynulých dvou týdnech měli podzimní prázdniny. Na jejich návrat do lavic v 60.000 škol dohlíželi kvůli zhoršené bezpečnostní situaci policisté i vojáci. Od září totiž islamisté spáchali v zemi tři útoky. Už v září útočil Pákistánec v ulici, kde kdysi sídlila redakce časopisu Charlie Hebdo. Čin si vyžádal dva zraněné. V polovině října se obětí útoku stal Paty. Minulý týden mladý Tunisan zavraždil tři lidi v kostele v Nice na jihu Francie. Všechny tři činy vyšetřuje protiteroristická prokuratura.