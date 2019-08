Frontální útok na demokracii? Z Británii zní slova o puči a diktatuře

Revoluční a nebezpečný krok

Johnson tvrdí, že je potřeba svolat nové zasedání dolní komory, aby byla přijata „odvážná a ambiciózní legislativní agenda“, a tak je nutné ukončit současnou schůzi, nastiňuje renomovaný deník. Dodává, že premiérův plán počítá s tím, že před zákonodárce v polovině října předstoupí i britská královna.

„Nikdo se nenechal oblbnout, ačkoliv vládní ministři dělají blázny sami ze sebe, když papouškují linii svého lídra,“ nebere si servítky prestižní server. Deklaruje, že cílem je umlčet parlament v kritickém období před 31. říjnem, který Johnson určil jako termín pro dokončení brexitu, a protože si nemůže být jistý většinou v dolní komoře, která by podpořila jeho dohodu s EU, a zároveň ví, nemá podporu pro odchod bez takové dohody, chce se zcela zbavit dohledu zákonodárců.

Zvolená metoda pro prosazení takového záměru se sice drží litery zákona, ale její duch je revoluční a nebezpečný, varuje editorial. Poukazuje, že i předseda dolní komory, konzervativec John Bercow, hovoří o urážce ústavy, zatímco opoziční poslanci zuří kvůli tomu, co považují za frontální útok na britskou demokracii, přičemž ty nejostřejší hlasy přirovnávají Johnsonův krok k puči a posunu k diktatuře.

Takové hyperboly jsou v době politického neklidu nevyhnutelné a je pravdou, že Johnson tlačí Spojené království do ústavní krize, konstatuje The Guardian. Naznačuje, že závažnost situace je ale nutné posoudit v širší perspektivě – ačkoliv jde o cynickou a promyšlenou ránu principům parlamentní demokracie, nejedná se o celkový útok na ústavní pořádek srovnatelný s vojenským pučem a premiér pouze ukazuje nezodpovědnou aroganci, která je u něj dlouhodobé známá.

Johnson zároveň operuje s technickými parametry britského politického systému, což umožňují jeho archaické výstřednosti, a proto je premiérův krok tak prohnaný, deklaruje prestižní deník. Tvrdí, že Johnson – jako každý sebevědomý intrikář – ví jak zaobalit podvod do špetky pravdy, a tak oprávněné poukazuje, že stávající zasedání dolní komory je nezvykle dlouhé a že příliv nových zákonů vyschl již před měsíci a nová vláda musí tuto situaci řešit.

Urážka a provokace

„Za normálních okolností by byla přestávka během nadcházejícího podzimu v pořádku – ve skutečnosti je opožděná,“ pokračuje The Guardian. Zdůrazňuje, že současná situace ale normální není a hrozí, že za pár týdnů bude Británie čelit celkovému přerodu dosavadních ekonomických, diplomatických i strategických vztahů se zbytkem světa.

Premiér a jeho kabinet explicitně signalizují, že o škody, které tato situace může přinést, se příliš nestarají a rozhodli se upřednostnit je před odkladem, kritizuje editorial. Nabádá, že v tu chvíli musí bedlivě fungovat pojistky parlamentní demokracie.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Pokud Johnson tvrdí, že bude „dostatek času“ k debatě o brexitu před jeho říjnovým termínem, uráží každého poslance, kterému jde o funkční vztah mezi Británií a zbytkem Evropy, kritizuje renomovaný server. Dodává, že jde o záměrnou urážku, provokaci, která má zostřit dělící linii mezi zastánci tvrdého brexitu a ostatními.

Pakliže Johnsonova snaha upozadit parlament selže, může dojít na předčasné volby, nastiňuje The Guardian. Jako jeden z možných scénářů pak očekává, že premiér vystupňuje konfrontaci s těmi, kteří chtějí v EU zůstat a v kampani je bude líčit jako „zatvrzený establishment“ podkopávající „vůli lidu“.

Johnsonovo chování ovšem nepobuřuje pouze zastánce setrvání v EU, podotýká editorial. Vysvětluje, že přestávka v jednání je demonstrací monarchistických vrtochů, které lze v moderní demokracii tolerovat pouze tehdy, jsou-li ceremoniální, zatímco jejich uplatnění premiérem, který nezískal mandát ve volbách a přesto prosazuje svou úzkou agendu, aniž by disponoval parlamentní většinou, je groteskním zneužíváním nejvyššího politického úřadu.

„Johnson si přisvojil pravomoci symbolicky propůjčené koruně a agresivně se jimi ohání proti svým parlamentním oponentům,“ kritizuje britský deník. To, že tak premiér činí, aby prosadil tvrdý brexit, označuje za alarmující pro zastánce evropské spolupráce. Johnsonovo počínání by mělo znepokojovat každého, kdo ctí hodnoty tradiční britské demokracie, uzavírá The Guardian.