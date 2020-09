Genocida Rohingů: U soudu v Haagu by mohli svědčit dva barmští vojáci, sami se krutostí dopouštěli

Kanadská veřejnoprávní televize CBC uvedla, že mezinárodní soud uvalil na oba muže vazbu. Tribunál, který se od prosince loňského roku zabývá obviněním Barmy z genocidy Rohingů, ale zprávu dementoval. "Neuvalili jsme na tyto muže vazbu," uvedl mluvčí soudu Fadí Abdalláh.

Oba muži se zřejmě přímo podíleli na tažení, které proti Rohingům uspořádala barmská armáda v roce 2017. Na záznamech popisují masakry a násilí vůči Rohingům, kterých se zúčastnili či byli svědky. Jeden z vojáků se na videu doznává k účasti na vraždě 30 příslušníků této menšiny a jejich pohřbení do masového hrobu. Záznamy pořídila Arakanská armáda, která vede s barmskými silami boj a usiluje o sebeurčení Arakanského státu.

Videa měla možnost zhlédnout dvě americká média, The New York Times a kanadská veřejnoprávní televize CBC, a thajská nevládní organizace Fortify Rights. "The New York Times nemohou nezávisle potvrdit, že oba vojáci spáchali zločiny, ke kterým se doznali. Ale detaily v jejich tvrzení jsou v souladu s popisy, které poskytly desítky svědků a pozorovatelů," uvedl deník. Podle organizace Fortify Rights není na záznamech patrné, že by oba muži vypovídali pod hrozbou násilí.

V příběhu bývalých barmských vojáků ale panují velké nejasnosti. "Z článků není jasné, jak muži padli do rukou Arakanské armády, proč vypovídali, jak a pod jakou autoritou byli přepraveni do Haagu," upozorňuje agentura Reuters.

Podle vyšetřovací zprávy OSN během tažení barmské armády lehlo popelem na čtyři stovky vesnic, 10.000 Rohingů přišlo o život a další stovky tisíc příslušníků této menšiny musely uprchnout do blízkého Bangladéše.

Rohingové jsou muslimská menšina, která žije v barmském Arakanském státě. Jejich počet se odhaduje na 1,1 milionu. V převážně buddhistické Barmě čelí dlouhodobé diskriminaci. Barmské úřady je považují za přistěhovalce z Bangladéše, kteří do země přišli většinou v dobách britské koloniální nadvlády a v Barmě jsou nelegálně. Většina Rohingů byla občanství zbavena v roce 1982 a zůstali bez státní příslušnosti.