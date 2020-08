Globální akce s vakcínou proti covidu: Do projektu COVAX se zapojí i Evropská komise

Cílem snahy je zajistit do konce příštího roku na dvě miliardy dávek vakcíny od několika potenciálních výrobců.

"Celosvětová spolupráce je jedinou cestou, jak překonat globální pandemii," prohlásila von der Leyenová. Z projektu WHO by podle ní měli profitovat zejména lidé z méně hospodářsky vyspělých zemí. Státy EU jsou podle Bruselu připraveny přispět ke "zrychlení a navýšení vývoje a výroby" vakcín. Podrobnosti unijního zapojení do iniciativy by podle tiskové zprávy měla EK doladit v příštích dnech a týdnech.

