GRAF: Německé parlamentní volby vyhrála s minimálním rozdílem SPD

Zelení se 14,8 procenty na třetí příčce naopak dosáhli historického maxima. Následují s liberální svobodní demokraté (FDP) s 11,5 procenty. Protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) s 10,3 procenty klesla z třetího místa, na kterém byla před čtyřmi lety, na páté místo. Postkomunistická Levice obdržela 4,9 procenta hlasů.

Očekává se, že vrcholní představitelé stran se budou dnes radit o výsledcích nedělních voleb do Spolkového sněmu i o možných koalicích. Budoucí německá vláda bude s největší pravděpodobností složená ze tří formací. Otevřené zůstává, kdo bude kancléřem.

Nárok na funkci kancléře vznesl jak lídr SPD Olaf Scholz, tak předseda CDU Armin Laschet. Oba chtějí jednat o koalici se Zelenými a FDP.

Předseda FDP Christian Lindner už v neděli večer navrhl, aby nejprve k jednacímu stolu usedly obě menší strany a ujasnily si své priority.

Už nyní je jasné, že unie CDU/CSU dosáhla nejhoršího volebního výsledku v poválečných dějinách Německa. Špatně si vedla i samotná Křesťansko-sociální unie (CSU), která působí jen v Bavorsku a která s Křesťanskodemokratickou unií (CDU) tvoří tradiční koalici. CSU získala v Bavorsku podle odhadů 32,6 procenta, což je o více než šest procentních bodů méně než před čtyřmi lety. Na spolkové úrovni znamená dnešní zisk 5,1 procenta, což je těsně nad hranicí pro vstup do Spolkového sněmu. I to je pro CSU nejhorší výsledek v historii.

Do parlamentu se podle odhadů dostaly s SPD a CDU/CSU ještě další čtyři strany. Na třetím místě skončili podle ZDF Zelení se 13,9 procenta, na čtvrtém liberální FDP s 11,7 procenta a na pátém protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) s 10,5 procenta hlasů. Do Spolkového sněmu se podle odhad ZDF dostala ještě postkomunistická strana Levice s pěti procenty hlasů. Odhad ARD se liší jen nepatrně, v případě Levice ale udává 4,9 procenta. I když by strana nezdolala pětiprocentní hranici pro vstup do Spolkového sněmu, v parlamentu díky třem přímým poslaneckým mandátům i tak usedne.

Volební účast se podle prognóz pohybuje mezi 76 a 77 procenty. Při posledních volbách v roce 2017 činila 76,2 procenta. Více než 80 procent oprávněných voličů přišlo k volebním urnám naposledy v roce 1998.

Kancléřský kandidát CDU/CSU Armin Laschet po zveřejnění odhadů řekl, že s výsledky voleb není spokojen. "Uděláme vše pro to, aby spolková vláda vznikla pod vedením unie," řekl z pódia, na kterém stála i dosluhující konzervativní kancléřka Angela Merkelová. Podle Lascheta bude nutné sestavit koalici tří stran, což je pro ostatní politické subjekty velká výzva. "Potřebujeme koalici, která bude pro budoucnost Evropy," dodal.

Výrazně spokojenější byl Laschetův sociálnědemokratický sok Olaf Scholz, který prohlásil, že učiní vše, aby příštím německým kancléřem byl právě on. "Z volebního výsledku mám radost," řekl. V projevu slíbil, že chce společnosti vrátit důstojnost, věnovat se modernizaci a bojovat proti klimatickým změnám přechodem na bezuhlíkové energetické zdroje.

Spokojená nebyla kancléřská kandidátka Zelených Annalena Baerbocková, která se přihlásila k vlastním chybám na počátku kampaně. "Chtěli jsme více," řekla. "Nedosáhli jsme toho kvůli vlastním chybám, kvůli mým vlastním chybám," řekla. Baerbockovou doprovázelo několik skandálů týkajících se zkrášlení životopisu či obvinění z plagiátorství při psaní knihy.