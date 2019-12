"Nechceme už slyšet více slibů na COP25, už jsme jich slyšeli dost. Nechceme, abyste vyhlašovali klimatickou nouzi, chceme, abyste konali," řekla Thunbergová. Dodala, že lidé už kvůli klimatické krizi umírají. "Jsou lidé, kteří nechtějí změnu, protože se jí bojí, a proto chtějí umlčet mladé lidi," uvedla šestnáctiletá studentka.

"Nejsme vědci, proto experti musí navrhovat řešení a politici je musí uvést do praxe," prohlásil na tiskové konferenci Alejandro Martínez ze španělské odbočky hnutí Fridays For Future (Pátky pro budoucnost).

Zástupkyně tohoto hnutí z Ugandy Vanessa Nakateová řekla, že by se mělo mluvit také o Africe, kde kvůli klimatické krizi umírají lidé. "V Keni byly dva měsíce enormních záplav," uvedla jako příklad Nakateová.

Hnutí Fridays for Future, v jehož rámci každý pátek studenti demonstrují za lepší ochranu klimatu, inspirovala právě Thunbergová. Ta loni v létě začala protestovat každý pátek před švédským parlamentem s transparentem Školní stávka za klima. Posléze začala cestovat po světě na podporu boje za ochranu klimatu.

Thunbergová přicestovala tento týden do Evropy z USA, kde se účastnila řady ekologických demonstrací a vystoupila i s projevem na klimatickém summitu OSN. Do Lisabonu připlula lodí, protože odmítá používat letadlo kvůli emisím znečišťujícím ovzduší. Do Madridu se přesunula vlakem. Některá média uvedla, že ani tento způsob není stoprocentně ekologický. Vlak, kterým jela, totiž jel část trasy, asi 210 kilometrů při průjezdu španělskou provincií Salamanca, s dieselovou lokomotivou.