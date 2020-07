Greta Thunbergová získala prestižní cenu, milion eur daruje

Thunbergová se podle BBC v pondělí stala držitelkou Gulbenkianovy ceny za lidskost, s níž je spojen finanční příspěvek ve výši milionu eur, což je víc, než dostávají laureáti Nobelovy ceny.

Mladá aktivistka řekla, že 100.000 eur z ceny dostane kampaň SOS Amazonia, která nakupuje zdravotnické potřeby a poskytuje lékařské služby na dálku původním obyvatelům brazilského amazonského deštného pralesa v době koronavirové krize.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support ... ->

1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj