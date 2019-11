Haag rozhodl: Nizozemsko nemusí pomáhat dětem ze Sýrie

Na počátku minulého týdne se soudce částečně přiklonil na stranu 23 žen, jejichž děti žijí v těžkých podmínkách v táboře Al-Húl v severní Sýrii. Rozhodl, že matky Nizozemsko přijmout nemusí, v případě jejich potomků ale musí stát pro repatriaci učinit vše, co je v jeho silách.

Vláda se proti rozhodnutí odvolala, přičemž odmítavý postoj k repatriaci zdůvodňovala národní bezpečností a rizikem pro úředníky, kteří by se museli vydat do syrského tábora. Podle Červeného kříže přebývá v lokalitě Al-Húl asi 68.000 poražených bojovníků IS a jejich rodinných příslušníků. Podle nizozemských zpravodajských služeb je mezi nimi 55 bojovníků IS pocházejících z Nizozemska a nejméně 90 dětí, jejichž rodiče jsou Nizozemci nebo v Nizozemsku delší dobu žili.

Agentura Reuters uvádí, že většině dětí, jejichž matky se obrátily na soudy, je méně než šest let. Právník zastupující někdejší členky IS Andre Seebregts řekl, že v táboře Al-Húl panují špatné podmínky, které se mohou ještě výrazně zhoršit s příchodem zimy.

Soud nicméně rozhodl ve prospěch vlády, podle níž by prvotní verdikt poškodil nizozemskou zahraniční politiku a mezinárodní spolupráci. Zdůvodnění dnešního rozhodnutí bude zveřejněno příští měsíc.