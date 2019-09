Hassan (19) ze Švédska: Je podezřelý ze 221 zločinů za čtyři roky. Ničeho prý ale nelituje

Mladík, kterého místní média Identifikovala jako Hassana, zločince, který si v současné době ve vězení odpykává dvouletý trest za krádež, promluvil v rozhovoru o svých zkušenostech. Vyrůstal totiž přímo v srdci stockholmské kriminální scény, uvádí švédská televize SVT.

Mladík uvedl, že začal krást kola, když mu bylo devět nebo deset let. Jako chlapec sice chtěl být pilotem nebo fotbalistou, kvůli dětství na předměstí ale prý moc na výběr neměl. „V průběhu let to eskalovalo. Pak jsem byl umístěn v domově mládeže, nebo v domově pro mládež projevující kriminální chování, kde jsem potkal jiné zločince. Ti se pak stali mými vzory a já jsem chtěl být jako oni,“ vzpomíná.

Když bylo Hassanovi 12 let, jeho matka oznámila sociálním službám, že má podezření, že její syn může být součástí zločineckého gangu. Zatčen ale byl až o dva roky později poté, co ukradl auto a musela jej honit policie. Mladík byl matce odebrán a umístěn do dětského domova.

V šestnácti letech byl odsouzen za řadu trestných činů, za které si měl odsedět až 31 měsíců vězení, ale svému věku a švédským zákonům si odseděl jen dva měsíce v zařízení pro mladistvé.

Loni v únoru srazil Hassan spolu s dalšími dvěma komplici muže jménem Lars Fernandez před čerpací stanicí a ukradl mu auto. „Řekl jsem ne. Pak mě udeřili, srazili na zem a pořád se ptali na klíče. Nechtěl jsem jim nic říct a schoulil jsem se do polohy plodu. Pak mě jeden z chlapů začal kopat.“ popsal tehdy napadené Fernandez.

Pan Fernandez si myslel, že tam umře. „Pak jsem všechno hodil za hlavu a přestal vzdorovat. Vzali mi klíč od auta, který jsem měl v kapse, skočili do auta a odjeli pryč ," dodal.

Hassan teď na otázku, zda lituje svého dlouhého seznamu zločinů, odpověděl: „Ne, nelituji. Nelituji svých zločinů. Nevěřím, že mi to pomůže. Chápu, že pokud jste zločinec, jednoho dne se stane, že skončíte ve vězení, a teď jsem na řadě.“

Švédsko v posledních letech řeší nárůst násilí páchaného zločineckými gangy. V roce 2018 byl zaznamenán rekordní počet případů smrtící střelby. Navíc přibývá i bombových útoků.