Historický verdikt: Členové neonacistického hnutí Zlatý úsvit jsou vinni ze zločinného spolčení

Sedm bývalých zákonodárců strany včetně lídra Nikose Michaloliakose se podle soudu podílelo na vedení zločinné organizace, další členové byli odsouzeni za aktivitu v takové organizaci. Média dříve uvedla, že Michaloliakosovi hrozí až desetileté vězení.

Soud dnes rozhoduje ve věci čtyř případů: kromě zavraždění Fyssase a zločinného spolčení i ohledně útoků na přistěhovalecké rybáře a na levicové aktivisty. Celkem je obviněno 68 lidí, k přelíčení se dnes dostavilo 11 z nich.

V očekávání verdiktu se ráno před soudem shromáždilo nejméně 15.000 odpůrců fašismu, napsala agentura AP. Po vynesení rozsudku se v davu strhlo několik potyček, policie proto proti demonstrantům zakročila slzným plynem a vodními děly.

Crowds demonstrating outside Greek court react as far right Golden Dawn is found guilty of running a criminal organisation under the guise of a political party. Crowd chants « Nazis belong in prison « 👇 #GoldenDawn https://t.co/TAWaGuIzr7