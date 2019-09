"Hnus". Předsedkyně Liberálních demokratů brojí proti brexitu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Odchod Británie z Evropské unie bez dohody by bylo jako podpálit svůj vlastní dům. Na závěr výroční konference britských Liberálních demokratů to dnes prohlásila předsedkyně strany Jo Swinsonová. Zopakovala, že případná vláda liberálů by první den ve funkci brexit zrušila. Strana, která dlouhodobě podporuje členství Británie v EU, má nyní v parlamentu 18 z 650 poslanců.