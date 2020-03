Hohlmeierová žádá šéfa europarlamentu o reakci na Babiše, Sassoli ji zvažuje

Německá europoslankyně spolu s dalšími členy výboru poslední únorový týden navštívila v Praze některé úřady, aby zjišťovala fakta o Babišově možném střetu zájmů. Podle Hohlmeierové dospěla mise k závěru, že Česko nemá jasná pravidla pro řešení situací, které by mohly být vnímány právě jako konflikt zájmů. Pozoruhodnější než samotné toto zjištění byla ovšem podle šéfky výboru Babišova reakce.

Premiér nazval české europoslance a členy mise Mikuláše Peksu a Tomáše Zdechovského vlastizrádci, samotnou Hohlmeierovou pak pomatenou. Babiš se později za svá slova na adresu českých členů Evropského parlamentu omluvil.

The comments of Prime Minister Babiš addressed to my colleagues @MHohlmeier and @TomZdechovsky last week are an unacceptable attack on elected representatives and beyond all norms of conduct of a Prime Minister. https://t.co/4JgeoUmBUE