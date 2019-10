Co čeká Brity v EU po brexitu? Německo spustilo speciální program

Událost „otevřených večerů“ vznikla ze spojení a následné iniciativy britské ambasády, německých autorit a lidskoprávní občanské skupiny Britové v Německu. První událost se konala v pondělí 30. září v Berlíně následovaná druhou debatou o den později, tentokrát v Düsseldorfu.

Obou událostí by se měli účastnit zástupci obou stran, tedy jak z Velké Británie, tak z Německa. Británii bude zastupovat, či zastupoval velvyslanec Sebastian Wood. Ten měl zúčastněným především sdělit novinky týkající se občanských práv Britů v Německu a to, jakým způsobem budou tato jejich práva ošetřena po brexitu.

Problematika občanských práv Britů žijících na evropském kontinentu, a vice versa, byla od počátku brexitu jednou z hlavních, ale také nejvíce sporných otázek doprovázející debaty o konečné úpravě vztahů mezi dvěma entitami.

Dalším odborníkem, který se diskuzních panelů zúčastnil, byl vedoucí pracovní skupiny pro brexit v Německu – Axel Dittmann. Ten publiku osvětlil, jak se konkrétně Německo na brexit připravuje. Konkrétní kroky, které budou muset Britové v Německu učinit poté, co Británie unii opustí, vysvětlil vedoucí Úřadu pro cizince v Berlíně Engenhald Mazanke. Britové pobývající na území Německa se podle všeho budou muset opětovně přihlásit a zaregistrovat na příslušných německých úřadech, aby získali povolení k budoucímu pobytu.

Debatních panelů by mělo v nadcházejících týdnech proběhnout více a mělo by se jich zúčastnit i více expertů a to především z oblasti migrace a integrace, nebo lidských a obecně občanských práv.

Z tohoto lze usuzovat, že německé autority nechtějí záležitosti týkající se britských občanů v zemi ponechat na poslední chvíli. Němečtí lídři se tak především po tom, co britský premiér Boris Johnson na počátku tohoto týdne opakovaně zdůraznil skutečnost, že Británie Evropskou unii k 31. říjnu opravdu opustí, a to ať už bez dohody anebo s ní. Tato realita znepokojuje mnohé Brity na kontinentu, a i z tohoto důvodu se německé autority rozhodly situaci urgentně řešit. Jejich hlavním cílem je zabezpečení přibližně 117 tisíc britských občanů a jejich práv v případě tzv. neřízeného brexitu.