Co si občané myslí o Evropské unii? Nový průzkum to jasně ukázal

Z provedeného průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky byly zveřejněny včera, vyplývá, že si občané Evropské unie přejí, aby byl unijní blok v nadcházejícím období více nezávislý a aby dovedl vyvíjet na okolní státy a mocnosti na mezinárodní scéně větší vliv. Průzkumu se účastnilo okolo čtyřiceti tisíc osob z celkem čtrnácti unijních států – včetně například občanů z České republiky nebo i Slovenska.

Výsledky hovoří jasně, občané unie si přejí, aby „EU byla zodpovědným hráčem v nebezpečném světě.“ Evropský blok by se měl dále soustředit na sledování vlastního „kurzu“ ve vysoce soutěživém a multipolárním prostředí, které na jednotlivé hráče vyvíjí nezanedbatelný nátlak. Unie by se také podle občanů EU měla vyhýbat konfliktům, které se jí přímo netýkají, a namísto toho by se měla soustředit na řešení těch krizí, které ovlivňují, nebo mohou ovlivňovat, její zájmy.

Obecně z průzkumu vyplývá, že občané vkládají více důvěry v Evropskou unii a její instituce v oblasti jejich ochrany před dalšími aktéry či mocnostmi, než jakou vkládají v jejich národní vlády. Občané by si také přáli, aby byla unie neutrální v otázkách sporů mezi Spojenými státy a Čínou, či Spojenými státy a Ruskem. Značná část obyvatel unie nadále také věří tomu, že se Rusko snaží destabilizovat politický systém Evropy.

Většina dotázaných občanů by si v blízké době nepřála rozšíření Evropské unie, nejvíce by se proti unijnímu rozšíření o další země západního Balkánu stavěly ty členské státy, které jsou tzv. čistými plátci do rozpočtu EU – toto se týká především zemí, jako je např. Francie, Německo nebo Nizozemí.

Největší nejistotu a obavy v lidech napříč Evropskou unií vzbuzují i nadále témata migrační krize a klimatických změn, ukázal průzkum. V téměř všech zkoumaných zemích vyšlo najevo, že by si občané přáli, aby se téma klimatických změn stalo unijní prioritou číslo jedna.

Občané Evropské unie tak v nejnovějším průzkumu veřejného mínění poukázali na to, že požadují, aby bylo nové unijní vedení více zodpovědné a aby přizpůsobilo své rozhodování aktuálně se měnícímu mezinárodnímu prostředí.