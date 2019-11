I v Evropském parlamentu si včera připomněli pád Berlínské zdi

Výroční ceremonie se mimo běžné členy a zástupce Evropského parlamentu či jeho předsedy zúčastnil i předseda německého Spolkového sněmu Wolfgang Schäube. Někdejší předseda německé křesťansko-demokratické strany CDU na půdě europarlamentu vystoupil s projevem, ve kterém upozornil na nebezpečí ztráty vybojovaných hodnot a svobody. Předseda Bundestagu společně s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim proto vyzvali k větší unijní jednotně a kooperaci.

Nový předseda Evropského parlamentu Sassoli hovořil také o skutečnosti, jak pád Berlínské zdi, která od roku 1961 rozdělovala tehdejší Berlín na západní a východní, znamenal počátek zcela nové éry pro miliony Evropanů. Sassoli také vyzdvihl, že ačkoliv byly po roce 1989 napříč celým evropským kontinentem nově stanoveny demokratické hodnoty a principy, neznamená to, že tyto jsou v současné době nezvratitelné. Právě naopak.

Demokratické hodnoty je v dnešním chaotickém světě potřeba ochraňovat před vnějšími vlivy, stejně jako i před hrozbami přicházejícími zevnitř daných politických systémů. Mezi tyto vnitřní hrozby můžeme v současné době řadit například xenofobii, rasismus či formy extrémního nacionalismu a antisemitismu.

Podle slov předsedy Sassoliho musíme proti vnitřním i vnějším tlakům a hrozbám společně bojovat, a to jednotně a s odhodláním, pokud my – jakožto Evropané a unijní občané, chceme ochraňovat a respektovat to, co po pádu Berlínské zdi vzniklo. „Věřím, že můžeme tuto bitvu vyhrát pouze tehdy, budeme-li jednotní,“ vyjádřil předseda europarlamentu. Schäube na něj navázal a dodal, že pád Berlínské zdi a události, které ihned vzápětí následovaly, „nemají v historii obdobný precedent.“

„Musíme si uvědomovat to, čeho je možné dosáhnout, pokud lidé pracují za účelem dosažení určitého cíle společně,“ pronesl Sassoli v Bruselu. Poukazoval tak i práci samotného Evropského parlamentu, jehož úkolem je sloužit politickým účelům, ale také chránit společný prospěch a blahobyt všech unijních občanů.