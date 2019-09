Komentář: Jacques Chirac - nejvíce charismatický státník Evropy?

Jacques Chirac byl zajisté silnou politickou osobností, a to nejen kvůli tomu, že nejvyšší státní post zastával dlouhých dvanáct let a předtím byl dvakrát premiérem. Během své celoživotní politické kariéry stihl založit i konzervativní středopravicovou stranu Republikánů (Les Républicains), která vznikla jako nástupnická strana za pravicovou stranu Svaz pro lidové hnutí, byl i ministrem nebo členem francouzského parlamentu. Chirac byl navíc v době výkonu prezidentské funkce považován za politika, který dokázal spojovat voliče pocházející z různých sociálních či politických zázemí.

Ačkoliv nemusíme souhlasit se vším, co bývalý prezident Chirac během svých dvou funkčních období vykonal, či jak v některých situacích jednal, jedno mu odepřít nemůžeme. A to jeho laskavost, upřímnost a otevřenost směrem k obyčejnému lidu, kterému uměl dokonale naslouchat.

Stejně tak ale uměl naslouchat i svým kolegům na domácí i zahraniční politické scéně. Včera na jeho velkorysost vzpomínali lídři Evropské unie i z dalších částí světa. Například Chiracův nástupce v prezidentském křesle – Nicolas Sarkozy, včera pronesl, že „Chirac ztělesňoval Francii věrnou všeobecně uznávaným hodnotám.“ K Chiracovi vždy vzhlížel i ruský prezident Putin, který po obdržení tragické zprávy prohlásil, jak moudrý francouzský exprezident pro svůj intelekt byl.

Především unijní představitelé budou na Chiraca v dobrém vzpomínat, byl to totiž právě on, kdo se naplno zasazoval o další prohlubování evropské integrace - a to především v oblasti ekonomické a monetární. Chirac se svojí náklonností k evropskému projektu rozhodně netajil, Evropskou unii bránil téměř „na každém kroku“ a na jeho politice to bylo znát. Kromě přijetí eura byl nakloněn také návrhu tzv. evropské ústavy, kterou však francouzští občané v referendu v roce 2005 odmítli.

Někteří však Jacquese Chiraca dodnes kritizují za jeho nedostatečný, pokud vůbec nějaký, ideologický základ, kvůli kterému byl prezident v některých situacích příliš nerozhodný či názorově „přelétavý.“ Tyto ani další nedostatky, či korupční skandály však za poslední desetiletí neodradily podporovatele, kterých má Chirac po celém světě nespočet. Byla to především jeho bystrost a všímavost společenských nálad, které z něj učinily tak uznávaného a oblíbeného státníka.