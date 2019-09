Komentář: Zažije o víkendu rakouská politická scéna návrat krajní pravice?

— Autor: Aneta Navrátilová / EuroZprávy.cz

KOMENTÁŘ - Sousední Rakousko čekají již tuto neděli parlamentní volby. Na základě jejich výsledku pak dojde k vytvoření nové vlády. Předchozí rakouská vládní koalice, která byla ustavena v roce 2017, byla totiž již na jaře tohoto roku rozpuštěna kvůli korupčnímu skandálu tehdejšího předsedy FPÖ Heinze-Christiana Stracheho. Mnozí očekávají, že se k Rakouské lidové straně (ÖVP) Sebastiana Kurze, která volby s největší pravděpodobností vyhraje, opět přidá Svobodná strana Rakouska (FPÖ). Strany byly koaličními partnery v předchozí vládě od prosince 2017 do jejího pádu v květnu 2019. Co by však obnovení jejich spojenectví zemi přineslo?