Juncker a Barnier apelují na europoslance dnešního plenárního zasedání

Hlavním posláním dnešních projevů Junckera a Barniera v Evropském parlamentu je apelovat na unijní poslance ohledně brexitu a toho, co je v aktuální situaci pro Evropskou unii výhodné a jaký je její postoj. Vystoupení vrchních zástupců EU na půdě tohoto zákonodárného tělesa přichází méně než měsíc před tím, než budou jeho členové rozhodovat o tom, zda dojde k dalšímu prodloužení časové periody Článku 50 Lisabonské smlouvy, a tedy k opětovnému odložení data odchodu Spojeného království z Evropské unie.

Datum brexitu je prozatím stanoveno na 31. říjen tohoto roku. O jeho možném odsunutí budou evropští zákonodárci hlasovat již 17. října v rámci unijního summitu, který se bude konat v Bruselu.

Předseda komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu zdůraznil především to, že je unijní strana odhodlaná pracovat „ve dne v noci“ na tom, aby konečně došlo k dosažení finální dohody se Spojeným královstvím. Přesto se však obává skutečnosti, že doposud neexistuje žádná alternativa k současné podobě tzv. irské pojistky, která představuje kontroverzní část aktuální dohody.

Předseda Juncker si je také vědom toho, že vystoupení Británie z EU na konci října bez dohody je stále velice reálné, nicméně opakovaně poukázal na to, že by takovýto scénář nebyl v zájmu EU ani britských ostrovů.

Unijní vyjednávač pro brexit Michel Barnier ve svém projevu poté vyzdvihl to, že je Evropská unie ochotná spolupracovat a že očekává jakékoliv alternativní návrhy či mechanismy, které by pozměnily současné opatření irské pojistky. Unie je dle jeho slov připravená pracovat na vzájemné dohodě a to „do nejposlednější chvíle.“