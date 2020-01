Výsledek chorvatského předsednictví: Bude se EU rozšiřovat?

Dva balkánské státy – Severní Makedonie a Albánie, by se v blízké budoucnosti mohly stát dalšími členy Evropské unie. Pravděpodobnost dalšího rozšiřování však v loňském roce razantně poklesla po tom, co francouzský prezident Emmanuel Macron zamezil v rámci Evropské rady otevření přístupových rozhovorů s dvěma balkánskými státy. Důvodem byly především jeho obavy o dopadech potenciálního rozšíření o státy Balkánu na podobu rozhodovacího procesu EU. V Evropské radě je při zahájení přístupových rozhovorů s kandidátskými státy nutná jednomyslnost, ta však stále mezi současnými členy EU nepanuje.

Nová předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová, však zastává opačné stanovisko než její francouzský protějšek. Je toho názoru, že by mělo dojít k co nejbližšímu navazování vztahů mezi unií a balkánskými státy. Severní Makedonie a Albánie podle jejích slov již „ušly dlouhou cestu“ a splnily mnohá kritéria EU, nyní je tedy na čase, aby Evropská unie svoje sliby dodržela a vstupní rozhovory spustila. Právě chorvatské předsednictví EU by mohlo dalšímu unijnímu rozšíření otevřít dveře.

Předpokládá se, že nová Komise von der Leyenové zanedlouho předloží návrh toho, jak zefektivnit rozšiřovací proces EU, uvedl zpravodajský server Politico.

„Nadcházející měsíce budou pro vztahy s Balkánem samozřejmě zcela klíčové,“ pronesla šéfka Evropské komise. V letošním roce se má navíc vést debata o Evropské unii, jejím obecném směřování či institucionálním a právním ukotvení. Debata o „budoucnosti Evropy“ vychází z iniciativy Francie a Německa, konkrétně z rétoriky a činů prezidenta Macrona a německé spolkové kancléřky Merkelové. Zdá se však, že se o reformu EU snaží přičinit především Francie. Například již v listopadu minulého roku předložila Paříž návrh na změnu unijních pravidel pro přijímání nových členů.

Očekává se, že by se téma možného rozšíření o Albánii a Severní Makedonii mělo oficiálně znovu otevřít již v březnu, tedy před konáním samotného summitu EU-Západní Balkán. Tento summit je naplánovaný na květen, konat se bude v chorvatském hlavním městě Záhřebu a von der Leyenová očekává, že by v jeho průběhu mohlo dojít ke zlomovému okamžiku. Podle jejích slov však EU do té doby stále čeká hodně práce.