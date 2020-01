Podpoří v dnešním druhém hlasování španělský parlament novou koaliční vládu Sáncheze?

Španělské království se již rok nachází v politické krizi, slepé uličce, ze které se v posledních dnech snaží najít cestu ven. Po nedělním neúspěšném a velice těsném hlasování o důvěře v nově sestavenou koaliční vládu, první od pádu diktátorského režimu Francisca Franca, se dnes na půdě Cortes generales bude hlasování opakovat. Jelikož se při druhém hlasování požaduje podpora pouze prosté většiny poslanců, je velice pravděpodobné, že dnešní hlasování skončí pro Sáncheze úspěchem.

Sánchezova socialistická PSOE v posledních všeobecných volbách sice zvítězila, ztratila však svoji absolutní většinu, kterou si v parlamentu do té doby držela. Tento okamžik byl pro španělskou politickou scénu zcela klíčový. Znamenal totiž, že po více než čtyřiceti letech bude muset ve Španělsku dojít k vytvoření koaliční vlády. Sánchez proto nezahálel a ihned po volbách začal vyjednávat s potenciálními stranami, které by byly ochotné do koalice se socialisty vstoupit.

K socialistům současného prezidenta se ochotně přidala levicová strana Unidas Podemos (Společně Můžeme, pozn. red.) - strany společně hodlají provést mnohé reformy, a to především v oblasti daní nebo vyšších příjmů. PSOE s Unidas Podemos však stále nedosahují potřebné absolutní většiny. Jednání tedy pokračovala a bylo zřejmé, že se Sánchez bude muset obrátit na regionální a spíše menší politické strany.

Pro dnešní parlamentní hlasování zajistila koaliční vládě podporu mimo jiné i regionální katalánská strana ERC, jejíž představitelé doufají, že s nimi Sánchez na oplátku zahájí legitimní rozhovory o dořešení katalánské krize, která se vyhrotila v roce 2017. Jednání s Katalánci z ERC však byla komplikovaná, a to právě skrze vytvoření bilaterálního fóra pro budoucí rozhovory mezi Madridem a Barcelonou.

Jsou to tedy právě tyto menší regionální strany, které jsou klíčem k dnešnímu dovytvoření první koaliční španělské vlády od poloviny 70. let minulého století. Zda-li k vytvoření španělské vlády dnes skutečně dojde, je otázkou pár hodin.