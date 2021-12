Hranice EU letos nelegálně překročilo 184.000 lidí

Nejfrekventovanější trasou ale dál zůstává cesta po moři ze severní Afriky směrem do Itálie a na Maltu. Tu letos absolvovalo přes 64.000 lidí, skoro dvakrát tolik co loni. Počet migrantů narůstá i trase přes východní Balkán, kde letos Frontex napočítal přes 55.000 nelegálních překročení hranice. Ve srovnání s loňským rokem je to nárůst o 138 procent, oproti roku 2019 dokonce o 387 procent.

Menší tlak v posledních letech zažívá Řecko, které bylo za migrační krize v roce 2015 pro běžence hlavní vstupní branou do Evropy. Letos cestu přes východní Středomoří zvolilo necelých 19.000 lidí, což je téměř stejný počet jako loni, oproti roku 2019 to ale znamená pokles o tři čtvrtiny.

Stabilní situaci hlásí i Španělsko, kde Frontex letos zaznamenal něco přes 17.000 lidí, kteří nelegálně překročili hranice na trase ze severu Afriky, dalších zhruba 20.000 migrantů se do země dostalo na lodích vyplouvajících ze západoafrických břehů směrem na Kanárské ostrovy. Cesta přes Kanárské ostrovy se ve velkém začala využívat loni, oproti roku 2019 tam letos překročení hranic přibylo o 900 procent.