Hřbitov potracených plodů vyvolal rozruch v Itálii, padlo i trestní oznámení

V Itálii je dobrovolné přerušení těhotenství povolené do tří měsíců od početí. Později je možné provést interrupci ze zdravotních důvodů. Italské zákony považují plody z přerušení těhotenství do 20. týdne za zvláštní druh nemocničního odpadu. Starší plody musí ale podle zákona být pohřbeny. To po dohodě s nemocnicemi provádí římská městská společnost AMA, pokud rodiče plod nechtějí pohřbít sami.

Pozdvižení vyvolal také fakt, že na kříži, pod kterým je plod pohřben, je uvedeno jméno a datum narození matky. "V Itálii při narození děti dostávají příjmení otce, ale při potratu se používá jméno a příjmení matky," říká Elisa Ercoliová ze sdružení žen Differenza Donna. Její sdružení podalo na začátku října trestní oznámení kvůli porušení práva na soukromí žen uvedených na náhrobcích.

Společnost AMA se brání, že postupuje podle zákona. Právní předpisy ale neurčují formu náhrobku ani informace, které by měl obsahovat. Ženy při potratu podepisují dokument, kterým společnost zmocňují k pohřbu, podle agentury AFP ale nejsou dostatečně informovány.

In Italy, women's rights groups have demanded an urgent investigation after the discovery of foetus graves, bearing the names of the women who had lawful abortionshttps://t.co/RUdf7rZ3TI