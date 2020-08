Hrozí druhá vlna epidemie? Slovensko nařídí karanténu pro navrátilce z dalších šesti zemí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovensko od začátku září zařadí kvůli pandemii nemoci covid-19 šest států včetně Chorvatska mezi rizikové země. Znamená to, že obyvatelé Slovenska budou muset po návratu do vlasti z Chorvatska, Španělska, Francie, Nizozemska, Belgie a Malty nastoupit do domácí karantény a následně až na výjimky podstoupit test na koronavirus. Například Chorvatsko patří mezi oblíbené destinace Slováků při letní dovolené. Česko nadále zůstává na slovenském seznamu takzvaných méně rizikových států. Bratislava také omezuje hromadné akce.