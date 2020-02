Hrůza v uprchlických táborech. Přijměte sirotky, tlačí OSN na státy EU

"V Řecku je momentálně více než 5300 dětí bez doprovodu a jenom čtvrtina z nich má ubytování odpovídající jejich věku," uvedla v prohlášení agentura OSN v Ženevě.

V přijímacích táborech na řeckých ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Kos a Leros nyní přebývá 36.000 žadatelů o azyl, oficiální kapacita center je přitom pouhých 5400 lidí. Většinu obyvatel táborů podle UNHCR tvoří rodiny, včetně mnoha dětí mladších 12 let.

zdroj: YouTube

Na začátku týdne opustilo 2000 migrantů přeplněný tábor Moria na Lesbu a vydalo se na cestu do hlavního města ostrova Mytilini. Skandovali u toho hesla jako "Svobodu, svobodu!" a požadovali, aby byli ihned převezeni do pevninského Řecka a odtud pak do dalších zemí EU.

Řecko začátkem loňského září vyzvalo všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. V případě ČR se jedná o 40 osob. Iniciativa Češi pomáhají uvedla, že má seznam zhruba dvou stovek rodin, které by byly ochotny dětské uprchlíky z řeckých táborů přijmout.

Ministr vnitra Jan Hamáček přijetí dětských uprchlíků odmítl s tím, že řecká strana o nich Česku dosud neposkytla dostatek informací. Premiér Andrej Babiš řekl, že Česko se musí soustředit na to, aby pomáhalo českým dětem.