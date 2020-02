Hrůzná smrt kousek za českými hranicemi. Rodiče věřili, že jejich dceru vyléčí víra

Dívka zemřela loni v září ve věku 13 let poté, co jí rodiče nenechali léčit chronický zánět slinivky. Na základě zatím nepravomocného rozsudku mají oba manželé strávit ve vězení pět let, informovala tisková agentura APA.

Stav dívky byl kritický již v roce 2017. Lékaři z nemocnice ve Vídni jí diagnostikovali chronickou pankreatitidu, otec si však i přes jejich varování vyžádal propuštění dcery do domácí péče.

Rodiče, němečtí občané s uzbeckými a kazašskými kořeny, od té doby své dítě nesvěřili do lékařské péče, ačkoli nemoc podle prokuratury dál postupovala.

V polovině loňského září se stav dívky rapidně zhoršil a z tzv. diabetického kómatu se už neprobrala. Jak se následně ukázalo, rodiče se namísto práce lékařů spoléhali na svou víru.

Podle výpovědi otce i sama umírající dcera odmítala lékařskou péči. Údajně tvrdila, že "pokud ji Bůh neuzdraví, chce jít do nebe". To potvrdila i matka, která ale nyní tvrdí, že pokud by se s v současnosti ocitla ve srovnatelné situaci, přivolala by lékaře.