Humanitární drama na Kanárských ostrovech: 225 migrantů skončilo na ulici, opozice žádá demisi ministra

Největší opoziční strana vyzvala k demisi ministra vnitra Fernanda Grandeho-Marlasku, informovala agentura EFE.

Také poslankyně z Kanárských ostrovů Ana Oramasová dnes ve španělském parlamentu kritizovala vládu, že problém masové migrace na tyto ostrovy v Atlantiku u afrického pobřeží neřeší. Přitom tamní regionální vláda už několik měsíců volá o pomoc. Na Kanárské ostrovy připlulo letos zhruba desetkrát více migrantů než za stejné období loni.

"Kanárské ostrovy jsou sud prachu, sopka," prohlásila Oramasová, která vyzvala k demisi ministra vnitra Grandeho-Marlasku i ministra sociálních věcí a pro migraci Josého Luise Escrivá. Podle ní se na Kanárských ostrovech odehrává "humanitární drama" a je tam už na 17.000 běženců.

"Ne, nebudu podávat demisi," odpověděl ministr vnitra na interpelaci poslankyně největší opoziční strany. Ana Belénová z Lidové strany ho vyzvala, aby odstoupil kvůli "neschopnosti" zvládnout migrační krizi na Kanárských ostrovech.

Ministr vnitra slíbil vyšetřit úterní postup policie na Gran Canaria a řekl, že v pátek pojede do Maroka jednat s tamní vládou o zesílení boje proti pašeráckým mafiím.

Policie v úterý odpoledne propustila z improvizovaného tábora Červeného kříže v přístavu Arguineguín na jihu ostrova Gran Canaria na 230 migrantů s tím, že uplynulo 72 hodin, po něž je lze zadržovat. Žádný z nich tak nepodstoupil ani dvoutýdenní karanténu kvůli možné nákaze covidem-19. Přes dvě stě lidí se ocitlo na ulici bez jídla a pití. Místní radnice je autobusy odvezla do Las Palmas na témže ostrově před sídlo zastoupení španělské vlády a posléze jim sehnala ubytování v turistickém komplexu.

Thank you #LasPalmas for feeding the immigrants that the government released from #ARGUINEGUIN ! They released them with no money , food or water! Allegedly they are releasing 200 more today. The anger and fear is rising @amnesty @UN @unicef_es #GranCanaria #Canarias https://t.co/NLfZ9qeaKX