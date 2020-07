Humanitární loď Ocean Viking je na Sicílii, 180 migrantů opouští palubu

Vyloďování podle AFP začalo v pondělí ve 23:40, kdy palubu opustili první migranti, u nichž test neprokázal koronavirus. Všechny po odchodu z lodi čeká karanténa.

Na Ocean Viking byli běženci zachránění ve Středozemním moři mezi 25. až 30. červnem při čtyřech různých operacích. Mezi uprchlíky byla podle dřívějších informací jedna těhotná žena a 25 nezletilých, z nich 17 bylo bez doprovodu dospělého.

UPDATE After a full day of standing by, the disembarkation of 180 survivors from #OceanViking just started.



Thank you to the many citizens & organisations who supported us over the past days.



We urge the #EU to facilitate an immediate disembarkation of survivors from the #Talia pic.twitter.com/jEGILK6ogK