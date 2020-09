I přes stabilní nárůst případů Belgie zmírní některá opatření

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přestože případy koronaviru v Belgii stále přibývají, premiérka Sophie Wilmésová dnes oznámila mírné rozvolnění některých protikoronavirových pravidel. To se má týkat například nošení roušek, které již nebude povinné ve venkovních prostorách. Zkrátit se má také karanténa pro ty, co přišli do styku s nakaženým, informuje agentura Reuters.