Index rovnosti žen a mužů: EU má stále značné rezervy, Česko si pohoršilo

Vyplývá to ze zprávy Evropského institutu pro genderovou rovnost (EIGE), který představil každoroční index rovnosti žen a mužů. Země Evropské unie se podle něj od loňska mírně zlepšily, stále však dosahují v průměru pouze zhruba dvou třetin ze sta možných bodů. Česko si v pořadí 28 zemí proti loňsku pohoršilo o dvě příčky na 23. místo.

Index hodnotí šest oblastí života: práci, peníze, zdraví, vzdělávání, podíl na moci a trávení času. Letošní data se vztahují k roku 2018, a proto žebříček zahrnuje i Británii, která společenství opustila v lednu.

➡️The EU's score in #EIGEIndex 2020 is 67.9 out of 100. This shows that the EU is improving by just half a point each year. pic.twitter.com/b3LpMe9eNs