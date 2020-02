Irák souhlasí s pokračováním mise NATO. Hrozbou jsou ruské rakety, varoval Stoltenberg

"Irácká vláda nám potvrdila, že chce, aby NATO pokračovalo ve výcviku, poradenství a zvyšování schopností iráckých ozbrojených sil," řekl dnes novinářům Stoltenberg.

Dodal, že souhlas Bagdádu je podmínkou pro pokračování mise poté, co NATO počátkem ledna z bezpečnostních důvodů přerušilo výcvik místních jednotek.

Situaci v oblasti zkomplikoval americký smrtící útok na prominentního íránského generála Kásema Solejmáního, který začátkem roku vyvolal odvetné útoky Teheránu na spojenecké základny v Iráku. Irácký premiér poté požádal Spojené státy, aby předložily plán na odchod svých sil ze země. Americký prezident Donald Trump později vyzval spojence, aby svou přítomnost na Blízkém východě posílili. K žádným konkrétním krokům mimo Irák, k nimž chtěl své kolegy v Bruselu přesvědčit americký ministr Mark Esper, se však další členové aliance během dvoudenního jednání nezavázali.

Ministři dnes debatovali také o hrozbě, kterou pro alianční země představují ruské raketové systémy. Zvláště evropské členy aliance znepokojilo loňské ukončení platnosti rusko-americké smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF).

USA od ní odstoupily poté, co Moskva začala rozmisťovat střely s plochou dráhou letu SSC-8. Rusko na výzvy ke stažení těchto raket nereagovalo a z porušování smlouvy obvinilo USA.

Today, I engaged with #NATO defense ministers on the importance of increased & more equitable burden sharing. The strength of our Alliance rests upon our shared contributions to defense spending. #WeAreNATO pic.twitter.com/fu4XiuxjJs