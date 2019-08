Fázel pracoval v konzervativní agentuře Modž a domnívá se, že důvodem k vydání zatykače bylo, že zveřejnil seznam vysokých íránských představitelů, kteří mají dvojí občanství. Švédské televizi SVT také řekl, že svůj útěk předem neplánoval. Rozhodl se prý až poté, co jej kolegové varovali.

Na zveřejněném seznamu byli velmi vysoce postavení Íránci, mezi nimiž jsou ti s dvojím občanstvím nebo s právem k pobytu v zemích, jež Irán oficiálně řadí k nepřátelským, například v USA, Británie nebo Kanada. Fázel řekl, že jména dostal od nejmenovaného poslance.

Britský list The Times dnes napsal, že na seznamu je i prezident Hasan Rúhání. Podle zpráv, které ale prezident popírá, získal Rúhání britské občanství po svém pětiletém studiu na univerzitě v Glasgow.

Ve Stockholmu Fázel využil chvíle, kdy si odešel zakouřit. Bylo to prý jediná možnost, jak se odpojit od delegace. Rychle vyběhl z hotelu a v taxi dojel na policejní stanici. "Bylo to velmi obtížné, protože tam bylo 48 strážců, kteří chránili Zarífa a dohlíželi na novináře," citoval Fázela The Times.

Švédské úřady jeho azylovou žádost posuzují. Novinář také řekl, že se úřady v Íránu už zaměřily na jeho příbuzné - žena, která pracovala jako učitelka, přišla o práci. "Nevím, co s nimi bude," řekl.

Fázel v minulosti pracoval i pro íránskou agenturu IRNA a podle The Times jej někteří jeho íránští kolegové ho viní, že využil Zarífa k získání osobních výhod.

Organizace Novináři bez hranic řadí Írán co do svobody tisku mezi 180 zeměmi na 170. příčku.

Zaríf byl minulý týden ve Stockholmu, Paříži a na summitu G7 v Biarritzu, nyní je v Asii. Írán oficiálně neuznává instituci dvojího občanství a drží za mřížemi několik lidí, kteří do Íránu přijeli i s cizím pasem. Mnozí byli obviněni z trestné činnosti a úřady s nimi jednají jako s Íránci.