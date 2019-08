Íránský tanker Adrian Darya změnil trasu, místo Řecka pluje do jiné země

Íránský tanker s označením Adrian Darya (dříve Grace 1), který je předmětem diplomatické roztržky mezi Washingtonem a Teheránem, změnil trasu a už nesměřuje do Řecka, nýbrž do Turecka. Vyplývá to z aktuálních údajů serveru Marine Traffic, podle kterých pluje do přístavu Mersin na jihu země, upozornila agentura Reuters.