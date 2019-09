"Tento proces se nemůže pohnout kupředu, pokud a dokud britská vláda nepřijde s opravdovým návrhem, který dává smysl," uvedl irský ministr zahraničí. "Dosud s žádným řešením nepřišli," zdůraznil.

Hlavním sporným bodem mezi Londýnem a Dublinem, potažmo Bruselem, je budoucí podoba režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Takzvanou irskou pojistku, kompromisní řešení, které vyjednala expremiérka Theresa Mayová a které má přísným hraničním kontrolám zabránit, současný předseda britské vlády Johnson označuje za nedemokratickou a žádá, aby byla z dohody odstraněna.

Irská vláda - stejně jako Evropská komise - dnes vyzvala podniky a obyvatele země, aby se připravili na následky hrozícího odchodu Británie z Evropské unie bez dohody.

Britští zákonodárci dnes budou hlasovat o návrhu zákona, který by za určitých podmínek premiéra nutil požádat EU o odklad termínu brexitu, nyní stanoveného na 31. října. Podle irského ministra zahraničí Coveneyho ale není jisté, že by EU s dalším odsunutím odchodu Británie souhlasila. Londýn by podle něj musel unijní představitele přesvědčit a dobře vysvětlit, jak chce další tři měsíce smysluplně využít.

Irské hospodářství by podle ekonomů utrpělo po případném odchodu Británie z EU bez dohody největší škody. "Nehledě na to, co se děje ve Westminsteru (sídlu britského parlamentu), musíme být připraveni na nejhorší," zdůraznil dnes Coveney. Podniky, které se na brexit bez dohody nepřipravují, označil za "naivní". Podle něj jsou přitom nedostatečně připraveny stále asi tři tisíce irských podniků.