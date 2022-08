Ital se nakazil covidem, opičími neštovicemi a HIV současně. Je první na světě

— Autor: ČTK

Lékaři na Sicílii odhalili u jednoho pacienta, který se vrátil z dovolené ve Španělsku, nákazu koronavirem, virem opičích neštovic a HIV. Skupina lékařů to uvedla v odborném časopise The Journal of Infection.