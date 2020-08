Ital si na stará kolena splnil sen. Stal se nejstarším absolventem univerzity

"Uskutečnil jsem svůj sen," řekl bývalý železničář a veterán z druhé světové války britskému deníku Guaridan po své promoci na Filozofické fakultě Univerzity v Palermu. "Vždycky jsem chtěl studovat, ale moje rodina mě v tom nemohla podpořit, protože měla hodně dětí a protože jsme byli chudí," dodal.

Paternò, nejstarší dítě v sedmičlenné rodině, pracoval už jako dítě, kdy pomáhal svému otci v pivovaru v sicilském Palermu. V červenci 1943, kdy na Sicílii přistáli Spojenci, začal pracovat jako telegrafista italské armády v Trapani.

"Ve válce jsem neutrpěl žádná zranění a začal jsem pracovat u železnice. Zaměstnání mě nenaplňovalo, ale bohužel se nedalo nic dělat, jelikož jsem byl ženatý, a tudíž musel živit ženu a děti. I tak jsem ale stále toužil ponořit do četby knih a studovat," nechal se slyšet Paternò.

Ve věku 31 začal nynější nejstarší italský vysokoškolák navštěvovat večerní školu, díky čemuž získal maturitu. Přes den pracoval, večer chodil do školy a v noci se učil. I tak ale zůstal jeho sen získat diplom z univerzity v nedohlednu.

Teprve až v roce 2017 se Paternò přihlásil na studium filozofie na Univerzitě v Palermu. "Vstával jsem v sedm, abych mohl studovat. Zadané práce jsem psal na starém psacím stroji. Odpoledne bylo odpočinkové a v noci jsem studoval až do půlnoci," řekl Paternò. Sousedy jeho ambice udivovaly. Nechápali, že si ještě na stará kolena chce splnit svůj životní sen.

Když pak vypukla pandemie covid-19, musel se Paternò vypořádat s novou výzvou. Veškerá výuka se totiž uskutečňovala online, proto se musel naučit zacházet s novou technologií.

"S příchodem koronaviru jsme se začali bát o jeho zdraví," řekl Paternův syn Ninni. "Otci jsem řekl, zda by nemohl své zkoušky odložit, a vrátit se do školy až na podzim. To odmítl s tím, že už je hodně starý, a že kdo ví, co s ním v létě bude," podotkl.

Paternò si nakonec uskutečnil svůj sen minulý pátek, kdy promoval s červeným diplomem. "Byl to jeden z nejšťastnějších dnů v mém životě. Škoda, že při tom nemohla být moje žena, která před 14 lety zemřela," nechal se slyšet nejstarší italský absolvent vysoké školy. Dále dodal, že hodlá ve studiu pokračovat i nadále. Co se týče genetiky, tak jeho matka zemřela ve 100 letech, proto mu dle jeho slov zbývají ještě čtyři roky.