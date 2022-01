Itálie a Turecko ohlásily nejvyšší denní přírůstky od začátku pandemie

Dnes zveřejněná italská bilance je dvakrát vyšší než ta z pondělí. Rozdíl je ale ovlivněn tím, že v neděli se obvykle testuje výrazně méně než ve všední dny. V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo za poslední den 294 lidí. Obsazenost lůžek na jednotkách intenzivní péče je však stabilní. V současnosti je v Itálii nakažený každý třicátý člověk.

Podle deníku Corriere della Sera mezi odborníky sílí debata o tom, zda nepřestat vydávat počty nakažených každý den. Podle primáře oddělení infekčních nemocí v nemocnici v Janově Mattea Bassettiho každodenní bilance "jen vytváří úzkost". O změně diskutuje také vědecká rada italské vlády, řekl její člen a odborník na infekční nemoci Donato Greco. Údaje by podle něj mohly být zveřejňovány jednou či párkrát za týden. Pro vědce by byla ale dostupná podrobná sada dat. Změnu ovšem odmítl náměstek ministra zdravotnictví Pierpaolo Sileri. Podle něj je důležité udržet "transparentní komunikaci vůči občanům". Sledovat by se podle Sileriho měla hlavně obsazenost lůžek v nemocnicích a počet úmrtí. S novou variantou omikron se sice prudce zvyšuje počet případů infekce, mnozí lidé ale nemají příznaky.

Nejvyšší denní přírůstek nakažených koronavirem ohlásilo dnes i Turecko, kde se za poslední den prokázalo 74.266 případů infekce. Úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 bylo za poslední den 137. Turecké ministerstvo zdravotnictví ale varovalo, že by tento údaj mohl výrazně vzrůst v situaci, kdy se varianta omikron začne šířit mezi staršími lidmi a osobami z rizikových skupin.