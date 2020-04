Itálie hlásí 766 mrtvých s koronavirem, nakažených je skoro 120 000

Italští epidemiologové předpokládají, že jihoevropská země, která je co do počtu obětí koronaviru nejhůře zasaženým státem světa, už má vrchol pandemie za sebou. Počty nově nakažených a mrtvých by se nyní podle jejich předpokladů měly držet zhruba ve stejné výši a postupně začít klesat.

Nová bilance tomuto trendu odpovídá, protože nových obětí choroby COVID-19 je dnes jen o šest více, než ve čtvrtek. Nově potvrzených případů nákazy je dnes zhruba o 80 méně, než předchozí den. Celkově se počty nově nakažených drží pod číslem 4800 už od pondělka, kdy bylo nových případů dokonce jen 4053, což bylo nejméně od 17. března.

Situace se zvolna zlepšuje i v Lombardii, která je šířením koronaviru postižená nejvíce. Dnes tam ohlásili 351 úmrtí a 1455 nově prokázaných případů nákazy. O den dříve bylo mrtvých 367 a nakažených 1292.

Výrazněji nyní stoupá i počet vyléčených - těch je nyní 19.758. Na jednotkách intenzivní péče je nyní 4068 lidí v kritickém stavu. Podporu dýchacích přístrojů potřebuje i množství zdravotníků, jichž se dosud nakazilo kolem 10.000. Nejméně 120 lékařů a sester infekci podlehlo, uvedla agentura APA s odvoláním na profesní sdružení.