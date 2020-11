Itálie hlásí absolutní rekody: 34.505 nakažených za den

Úmrtí spojených s nákazou přibylo za den 445, předchozí den to bylo 352 mrtvých. Celkem se v této šedesátimilionové zemi dosud potvrdilo 824.879 nákaz koronavirem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil loni koncem roku v Číně, a 40.192 lidí v souvislosti s nákazou v Itálii zemřelo.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci začnou v Itálii od pátku platit opět přísnější opatření. Kromě nočního zákazu vycházení v celé zemi od deseti večer do pěti ráno, s výjimkou cest do práce či ze zdravotních důvodů, bude omezen v některých regionech pohyb obyvatel i ve dne. Z domu jen do práce, na nákup či k lékaři budou moci lidé ve čtyřech regionech, které vláda zařadila do červené zóny.

Šéfové některých regionů za tato opatření vládu zkritizovali. Šéf regionální vlády Lombardie Attilio Fontana označil zařazení svého regionu do červené zóny za "facku Lombardii", která poškodí ekonomiku oblasti s 10 miliony obyvatel a finančním centrem Milánem. Lombardie, která patřila k nejhůře zasaženým italským regionům za jarní první vlny epidemie covidu-19, za poslední den eviduje 8822 nových nákaz, o den dříve to bylo 7758. Kromě Lombardie do červené zóny patří také Kalábrie, Piemont a region Valle d'Aosta.

"Naše žádosti nebyly vzaty v úvahu, je to facka do tváře Lombardie," prohlásil Fontana, který je členem krajně pravicové strany Liga. Žádal totiž premiéra Guiseppeho Conteho, aby s novými opatřeními počkal několik dní, než se projeví zpřísnění zavedená v zemi minulý týden. Fontana také řekl, že zařazení do červené zóny vychází z 10 dnů starých údajů.

Kritika italské vlády zaznívá i z jihoitalské Sicílie, která byla spolu s regionem Puglia (Apulie) označena jako oranžová zóna, což znamená mimo jiné zavření barů a restaurací. "Zdá se, že motivací byla politika, a ne vědecké poznatky," uvedl šéf sicilské regionální vlády Nello Musumeci, který je rovněž z pravicové opozice vůči Conteho vládě.

Vedení jihoitalské Kampánie, která je zatím ve žluté zóně a za poslední den eviduje 3888 nakažených, naopak žádá přísnější restrikce. "Nemocnice v Neapoli i jinde v Kampánii stojí před kolapsem," citovala agentura ANSA starostu tohoto třetího největšího italského města Luigiho de Magistrise. Také šéf tamní regionální vlády Vincenzo De Luca míní, že opatření měla být přísnější a že pohyb obyvatel se měl omezit v celé zemi, jako to bylo při první vlně na jaře.

Conteho vláda více zpřísnila opatření proti šíření koronaviru od minulého pondělí, od kdy se bary a restaurace v celé zemi musí zavírat v 18:00, zavřela se kina, divadla či posilovny i lyžařská střediska. Už dříve vláda nařídila nošení roušek mimo domov i venku. Proti opatřením platným od minulého týdne se v řadě italských měst konaly demonstrace, které někde přerostly ve vandalismus a střety s policií.

Nové opatření, účinné od pátku, zahrnuje i maximálně poloviční obsazenost vozů veřejné dopravy či zavření obchodních center o víkendech. Celou zemi rozděluje nový vládní dekret podle epidemické situace na tři zóny (červenou, oranžovou a žlutou) na základě dvou desítek kritérií.