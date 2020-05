Itálie hlásí téměř 1500 nově nakažených

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Itálie hlásí dalších 1444 lidí nakažených koronavirem, je to více, než bylo oznámeno v úterý, kdy přibylo za den 1075 potvrzených případů nákazy. Úřad místní civilní ochrany dnes oznámil také vyšší počet úmrtí s covidem-19, a to 369, v úterý přibylo 236 úmrtí. Za posledních 24 hodin se ale výrazně snížil počet aktuálně nakažených, a to z 98.467 na 91.528, informovala agentura Reuters.