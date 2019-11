Itálie kritizuje EU. Bojí se platební neschopnosti

Reforma počítá s posílením úlohy ESM. Záchranný fond eurozóny by mohl v mimořádných případech poskytovat půjčky i na pomoc bankám, jestliže by už nestačily peníze z fondu SRF, který je na pomoc bankám určen. V případě restrukturalizace dluhu by se fond mohl stát prostředníkem, požádá-li ho o to vláda, takže by jednal s investory. Pokud by některá z vlád eurozóny požádala o finanční pomoc, záchranný fond by po reformě posuzoval, zda je schopna splácet půjčky.

Součástí je i zavedení jednotné doložky o společném postupu (CAC) u všech dluhopisů eurozóny. Ta má umožnit pouze jediné rozhodnutí o restrukturalizaci, které by se týkalo všech dluhopisů. Současná klauzule CAC požaduje samostatnou restrukturalizaci pro každý typ dluhopisů vydaných vládou. Změna by zjednodušila restrukturalizaci v rámci různých kategorií dluhopisových nástrojů a pomohla by zabránit blokování dohod.

Italská média tvrdí, že premiér Giuseppe Conte se chystá reformu vetovat, a tím její konečné schválení oddálit. "Pracujeme na vylepšení dohody... Otázku veta bych vůbec nenastoloval," citovala dnes agentura Reuters zdroj z italské vlády. "Reforma ESM, která by Itálii zničila, je nepřijatelná," konstatoval ve středu v rozhovoru s deníkem Corriere della Sera šéf hnutí M5S Luigi Di Maio. Itálie podle něj už nebude přijímat "rány pod pás".

Kritiku ze strany opozice, jmenovitě z řad nacionalistické a populistické strany Liga Mattea Salviniho, Reuters přičítá politickému oportunismu. Reforma by "zničila život milionům Italů a znamenala by konec naší (italské) suverenity," tvrdí Salvini. Podle názoru Ligy hrozí, že Itálie by peníze z EMS dostala jen v případě, že bude souhlasit s restrukturalizací svého dluhu. Reforma ale s takovou automatickou podmínkou nepočítá, poznamenal Reuters.

Obavy z reformy EMS vyjádřil i guvernér italské centrální banky Ignazio Visco, bankovní lobby a další italští ekonomové. Visco varoval před psychologickým dopadem jakékoli restrukturalizace dluhu na trh. Restrukturalizace by podle něj mohla vyvolat očekávání, že vláda nebude schopna závazky dodržet, a tato negativní prognóza by se mohla nakonec sama naplnit.