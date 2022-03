Itálie nabídne uprchlíkům z Ukrajiny očkování proti covidu-19

Italské ministerstvo zdravotnictví zaslalo regionálním úřadům pokyny s výzvou, aby si zajistily dostatek testů na koronavirus i vakcín. Upozornilo také, že proočkovanost proti covidu-19 je na Ukrajině jedna z nejnižších v Evropě. Očkování proti této nemoci tam podle serveru ourworldindata.org dostalo 35 procent obyvatel.

Očkování nabídne Itálie všem uprchlíkům z Ukrajiny bez ohledu na jejich národnost, a to od věku pěti let.

Itálie po běžencích z Ukrajiny nebude požadovat osvědčení o očkování či negativním testu na koronavirus. Takže mohou například volně používat veřejnou dopravu, do níž smí Italové jen s takzvaný superzeleným pasem. To je osvědčení o očkování proti covidu-19 či nedávném prodělání této nemoci a v Itálii je vyžadován pro vstup do restaurací, kin, veřejné dopravy, sportovních center či muzeí.