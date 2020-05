Itálie ohlásila další denní pokles úmrtí na covid-19, vázne vyplácení sociálních dávek

Za minulých 24 hodin přibylo podle listu La Repubblica 1965 infikovaných, což je víc, než Itálie hlásila ve čtvrtek, kdy bylo nově nakažených 1872.

Itálie je co do počtu nakažených světově na třetím místě za USA a Španělskem, v počtu úmrtí je však na místě druhém.

V zemi už ale denně ubývá nově nakažených - zatímco ve čtvrtek jich bylo více než 101.500, dnes je jich 100.943. Na jednotkách intenzivní péče je 1578 pacientů, o 116 méně než ve čtvrtek. Ze všech, kdo se v Itálii koronavirem nakazili, se 78.249 lidí uzdravilo.

Statistika úřadu civilní ochrany také uvádí, že v šedesátimilionové Itálii na koronavirus otestovali 1,399 milionu lidí.

Statistiky se už druhý týden vyvíjejí příznivě, což je podle politiků povzbudivé zejména vzhledem k nadcházejícímu uvolnění celostátní karantény, které by mělo po téměř dvou měsících nastat v pondělí. Takzvané reprodukční číslo, které udává, kolik lidí infikovaná osoba v průměru nakazí, je ve všech regionech nižší než 1.

Premiér Giuseppe Conte se dnes omluvil těm Italům, kteří stále čekají na slíbenou finanční částku, která jim má pomoci překonat období epidemie. Země v rámci ochrany uzavřela mnoho podniků, a mnoho lidí tak přišlo o pravidelný příjem.

Conte na facebooku přiznal zpožďování plateb a zdůvodnil to složitostí finančního mechanismu. "Omlouvám se jménem vlády a ujišťuji, že budeme naléhat na výplatu těch peněz v co nejkratší době," uvedl premiér.

Největší problém je podle agentury Reuters fond obsahující 3,3 miliardy eur (89 miliard korun) určený pro zaměstnance malých podniků, kteří kvůli uzávěře nemohli do práce. Vláda odhadla, že o pomoc požádá 2,3 milionu těchto lidí, a počítala, že jim zaplatí do konce dubna. Podle Reuters však peníze do 27. dubna dostalo jenom 29.000 žadatelů.

Zaměstnanci středně velkých a velkých podniků jsou v jiném režimu a pomoc dostávají prostřednictvím příspěvků v dočasné nezaměstnanosti. Tento druh pomoci se týká 7,7 milionu Italů.