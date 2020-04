Itálie představí plán uvolňování karantény již tento týden

V Itálii karanténa platí od první půlky března a Conte předpokládá, že řada opatření zejména v oblasti společenského života bude muset zůstat v platnosti až do doby, kdy bude dostupná vakcína na nemoc covid-19.

"Rád bych řekl, pojďme všechno otevřít, a hned. Takový krok by ale byl neodpovědný. Znamenal by, že křivka počtu nakažených začne nekontrolovaně růst, čímž bychom ohrozili všechno, co se nám dosud podařilo," napsal Conte na facebooku.

Současná přísná karanténní opatření budou Italové dodržovat minimálně do 3. května, poté zřejmě země vstoupí do druhé fáze, kdy se bude snažit některé restrikce postupně uvolňovat. Podle italských médií se dá počítat s tím, že zmírnění se bude prioritně týkat průmyslu a výroby.

V dnešním projevu v Senátu Conte řekl, že vláda hodlá "znovu nahodit ekonomický motor strukturovaným programem" a že na pomoc podnikům, lidem bez práce a živnostníkům uvolní dalších minimálně 50 miliard eur.

Pravidla, která nařizují lidem, aby se kvůli možné nákaze vyhýbali společenským kontaktům, podle Conteho zůstanou v platnosti, i když se počítá s drobnými úpravami. Podle něj bude udržování odstupu a nošení roušek na veřejnosti potřeba nejméně do té chvíle, než bude běžně dostupné očkování proti covid-19.