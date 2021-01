Itálie přijme 265 migrantů z lodi Open Arms. Čeká je test na koronavirus a karanténa

"Na palubě je šest dětí ve věku od jednoho do tří let, 57 nezletilých osob bez doprovodu a 14 žen, z nichž jedna je v pokročilém stavu těhotenství," uvedla italská koordinátorka organizace Open Arms Veronica Alfonsiová.

Loď vylovila migranty v uplynulých dnech při dvou zásazích ve Středozemním moři. V uplynulých měsících se italské úřady zdráhaly povolit přistání lodím nevládních organizací, které zachraňují migranty v moři.

Diluvia y las condiciones en cubierta se deterioran rápidamente por el mal tiempo. Esta misma situación en una patera seria una muerte segura. Después de las negativas de Malta para permitirnos desembarcar, Italia nos acaba de confirmar un puerto seguro: Porto Empedocle, Sicilia. pic.twitter.com/i4m6SGNWh0 — Oscar Camps (@campsoscar) January 3, 2021

Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) do Itálie připlulo v loňském roce přes 34.000 migrantů. Hlavní vstupní zemí z Afriky přes Středozemní moře se tak stalo Španělsko, které zaznamenalo vstup 41.000 migrantů. Celkový počet migrantů, kteří se přes Středozemní moře dostali do zemí Evropské unie, dosáhl 86.600 osob. To je výrazně méně než v měsících, kdy vrcholila uprchlická krize. Například jen za říjen roku 2015 UNHCR zaznamenal 223.000 vstupů přes Středozemní moře. V loňském roce při cestě zemřelo či je pohřešováno 1066 lidí.

Nejčastěji se na cestu do Evropy přes Středozemní moře vydávají občané zemí severní Afriky. Na Tunisko připadla pětina všech vstupů touto cestou, následují Alžírsko (14 procent) a Maroko (osm procent).