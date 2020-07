Itálie prodloužila nošení roušek v uzavřených prostorách

"Dnes máme 13 milionů infikovaných a půl milionu mrtvých," uvedl dnes Speranza s odkazem na světová čísla, když v italském Senátu představoval nový vládní dekret. "Je evidentní, že nesmíme povolit v ostražitosti," dodal k dekretu, který mimo jiné prodlužuje povinnost nošení roušek ve veřejné dopravě, obchodech, na úřadech či v nemocnicích.

Speranza také řekl, že vláda bude pokračovat v "opatrné linii", pokud jde o umožnění cestování ze zemí mimo Evropu. "Nesmíme nic podcenit, hrozí nám importování nových případů ze zahraničí od cizinců i od Italů vracejících se z ciziny. Maximální pozornost věnujeme také migrantům, musí do karantény," uvedl italský ministr zdravotnictví.

Podle místních médií dnes vládní mluvčí oznámila, že cestující v letadlech už mohou opět mít větší příruční zavazadlo. Od 26. června směli mít jen malé, které se vešlo pod sedadlo. Italský úřad pro civilní letectví (ENAC) tak chtěl předejít tomu, aby se cestující při nastupování a vystupování z letadla těsnali v uličkách při ukládání zavazadel a zvyšovali tak riziko přenosu koronaviru.

Ministr Speranza podle agentury ANSA dnes zatím nepotvrdil nedávné zprávy, že by vláda měla výjimečný stav zavedený kvůli koronaviru prodloužit do konce října. Zatím platí do 31. července.

Za posledních 24 hodin se v Itálii nově prokázalo 114 případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a 17 pacientů v souvislosti s tím zemřelo, oznámilo dnes ministerstvo zdravotnictví. O den dříve to bylo 169 nových případů nákazy a 13 úmrtí.

Od vypuknutí pandemie covidu-19 zaregistrovala Itálie 243.344 případů nákazy koronavirem, z toho 34.984 pacientů zemřelo. V současné době je v této zemi se 60 miliony obyvatel 12.919 nakažených, což je o 238 méně, než o den dříve. V počtu úmrtí s covidem-19 je Itálie ve světovém srovnání americké Univerzity Johnse Hopkinse pátá.